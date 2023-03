Luther: Verso l’inferno, il regista parla del “dito medio” a James Bond presente nel film

Il creatore di Luther: Verso l’inferno ha parlato in una recente intervista del film in arrivo ammettendo di non esser riuscito a resistere alla tentazione di lanciare a una frecciatina a tutto il chiacchiericcio attorno a Idris Elba e a James Bond.

L’attore negli ultimi tempi ha smentito più volte il suo interesse a interpretare 007, una cosa che si è riflessa anche nel suo personaggio. In una scena del film l’investigatore John Luther interpretato da Elba rifiuta infatti un martini, l’alcolico preferito da James Bond.

In un’intervista con Radio Times, lo sceneggiatore Neil Cross ha sottolineato che il momento è da intendere come “un dito medio e una strizzata d’occhio” a 007, visto che crede che Luther sia migliore del celebre agente.

Rivedremo Idris Elba in Luther: Verso l’inferno, il film che prosegue la storia della serie cult che arriverà su Netflix il 10 marzo.