M. Night Shyamalan preferirebbe che un suo film incassasse 500 milioni di dollari piuttosto che vincesse 12 Oscar

In Bussano alla porta, nuovo film di M. Night Shyamalan ora nelle sale (LEGGI LA RECENSIONE) fa il suo debutto sul grande schermo Kristen Cui, nel ruolo della piccola Wen. Il regista è solito far recitare nei suoi lavori giovanissimi attori poi diventati celebri, basti pensare a Haley Joel Osment ne Il sesto senso o a Rory Culkin e Abigail Breslin in Signs.

In un’intervista con Variety, il cineasta ha raccontato come il suo approccio nei loro confronti è sempre differente. Se con Breslin era stato più delicato, descrivendole ogni scena e quello che il suo personaggio provava durante le riprese, con Cui ha agito diversamente. Ecco perché:

Era già così esperta che si trattava di farle imparare la delicatezza e la vulnerabilità e di non lasciare che il suo intelletto la proteggesse. Si trattava quindi di mettere da parte l’acutezza e l’arguzia e tutte quelle armi per tornare a Wen. Così abbiamo continuato a parlare di ciò che Wen pensava e sentiva.

La conversazione si sposta poi sulla storia di Bussano alla porta, che mette al centro i temi di famiglia, fede, sacrificio. La dimensione religiosa è frequente nei lavori del regista, che spiega il suo approccio a riguardo:

È buffo, di recente mi sono reso conto che penso alla religione come alla mitologia. Nel modo in cui racconto una storia, non sto affatto facendo proselitismo. La tratto come mitologia, come la mitologia degli alieni o dei fantasmi, solo una mitologia interessante in cui la gente vuole credere. Racconto storie che a volte toccano la religione, ma non nel modo in cui si potrebbe pensare.

Infine, alla domanda se preferirebbe che un suo film incassasse 500 milioni di dollari al botteghino o vincesse 12 premi Oscar, Shyamalan non ha dubbi: “500 milioni di dollari! Non c’è gara. Per me è sempre il rapporto con il pubblico. È l’unica cosa che mi interessa: è una conversazione tra me e loro“.

