Inverse ha parlato con il produttore esecutivo della Blumhouse Ryan Turek a proposito dell’uscita di L’esorcista: Il credente e gli ha chiesto un aggiornamento sul sequel di M3GAN in arrivo nel 2025.

Turek non si è sbilanciato, ma ha spiegato che il personaggio è diventato particolarmente apprezzato nello studio:

M3GAN è un personaggio tanto amato qui alla Blumhouse, e so che 50 piani in basso nel seminterrato della Blumhouse ci sono degli ingranaggi in funzione per M3GAN 2, ma non posso dire nient’altro