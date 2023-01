M3GAN: la tecnologia dell’AI mostrata nel film potrebbe diventare reale? Risponde una ricercatrice del MIT

Nel prossimo futuro, potremo vedere nella realtà una tecnologia come quella mostrata in M3GAN? L’horror diretto da Gerard Johnstone (LEGGI LA RECENSIONE) ha al suo centro la temibile bambola del titolo, in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventare amica e protettrice del bambino a cui è legata.

Il successo del film ha spinto molte persone a chiedersi se un giocattolo del genere potrebbe arrivare commercio, e ora arriva la “rassicurante” risposta di Katie Darling, ricercatrice del MIT Media Lab. Ecco le sue parole concesse a The Guardian:

Non credo che nel prossimo decennio o due avremo qualcosa a quel livello di sofisticata intelligenza artificiale. Le persone hanno aspettative completamente distorte su ciò che la robotica può fare in questo momento, grazie a film come questo.

Darling ritiene tuttavia che le persone dovrebbero iniziare a interrogarsi sul modo in cui i giocattoli robotici saranno commercializzati e venduti:

Non sono preoccupata che quello che ho visto nel trailer possa accadere nella vita reale, ovvero che l’IA diventi troppo intelligente e non ascolti i comandi. Sono preoccupata per la questione se debba essere usata per sostituire l’abilità umana nelle relazioni, e la risposta è no.

M3GAN, prodotto da Jason Blum e James Wan, è al cinema in Italia dal 4 gennaio 2023. Nel cast anche troviamo Allison Williams (Get Out), Violet McGraw (The Haunting of Hill House), Ronny Chieng (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli), Brian Jordan Alvarez (Will & Grace), Jen Van Epps (Cowboy Bebop), Lori Dungey (Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello, edizione estesa) e Stephane Garneau-Monten (Straight Forward). Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

