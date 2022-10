Madame Web, Isabela Merced parla delle riprese: “Sul set scatto foto ogni giorno”

Sebbene alcune voci parlino di Anya Corazón (alias di Spider-Girl), non è chiaro il ruolo affidato a Isabela Merced in Madame Web, il cinecomic Sony in fase di riprese.

Screenrant ha però approfittato di una recente intervista con l’attrice per chiederle un aggiornamento sulla lavorazione:

È un periodo molto carico. Sono passata dalle riprese di Turtles All the Way Down alla preparazione per Madame Web. Ho dovuto allenarmi e continuo a farlo. Avevo l’obiettivo degli addominali e in effetti si vedono se fletto i muscoli. Magari si vedranno anche a riposo, ma in generale è stata una lavorazione lunga. Questi film non sono affatto di piccole proporzioni, sul set scatto foto ogni giorno perché voglio ricordarmi tutto. Voglio pubblicarle tutte dopo l’uscita del film perché sono così belle e buffe. Non vedo l’ora di condividerle.