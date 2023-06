Con l’imminente Indiana Jones e il quadrante del destino (LEGGI LA RECENSIONE), Mads Mikkelsen aggiunge un nuovo franchise alla lista dei tanti a cui ha preso parte nella sua carriera hollywoodiana. Nel corso degli anni, abbiamo infatti visto l’attore in Casino Royale, Doctor Strange, Rogue One: a Star Wars Story, Animali Fantastici 3.

Ce ne sarebbero altri a cui vorrebbe partecipare in futuro? Ecco la risposta del diretto interessato, in un’intervista con Comicbook:

No, in realtà no. Ne abbiamo parlato. Voglio dire, ci sono generi che non ho toccato e io amo i film sugli zombi. Mi piacerebbe molto partecipare a un film sugli zombi. Ma non quelli in cui sono molto veloci. Devono essere lenti… Devi essere in grado di superarli. Non mi piacciono gli altri.

In Indiana Jones 5, Mads Mikkelsen interpreta Jürgen Voller, personaggio che descrive così: “un ex nazista della Seconda guerra mondiale che è stato ingaggiato dalla NASA e che cerca di usare il programma Apollo per scopi personali“. Per l’attore, interpretare per la prima volta una tale figura:

Era dovuto. No, voglio dire, [il film] sta concludendo questo franchise, sta concludendo il bellissimo viaggio di Harrison e Indiana Jones, e la sceneggiatura era così bella e toccante, quindi questo ha aiutato molto. Ma avrebbe potuto dire: “Indiana Jones, nazista” e io avrei risposto: “Sì”.

Vi ricordiamo che Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il Quadrante del Destino) sarà nelle sale dello stivale dal 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

