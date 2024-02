La scorsa settimana, per il film Maestro il truccatore Kazu Hiro ha ricevuto la sua quinta nomination all’Oscar (SCOPRI TUTTI I NOMINATI). Per l’occasione, il make-up artist e altri componenti del team produttivo hanno concesso un’intervista video a The Wrap, dove hanno raccontato i retroscena del loro lavoro per trasformare Bradley Cooper nel leggendario compositore Leonard Bernstein.

La produttrice Kristie Macosko Krieger sottolinea come la collaborazione tra Cooper e Kazu Hiro sia durato ben tre anni: il loro obiettivo era fare in modo che l’aspetto del personaggio nel film rappresentasse sempre quello del vero Bernstein. La pellicola infatti si sofferma su cinque fasi della vita del compositore, dai 25 ai 71 anni. Una sfida non da poco, come dichiara l’artista:

Ogni fase [della vita] è un’applicazione [protesica] diversa. Il look più giovane ha richiesto in genere due ore e 15 minuti, mentre l’ultima fase è durata circa cinque ore. Cooper era completamente coperto [dal trucco], comprese le tute per le braccia e il corpo, perché dovevamo anche cambiare la postura del suo corpo.

Il truccatore aggiunge che Cooper ha voluto testare tutti e cinque i diversi look al Disney Concert Hall di Los Angeles nell’arco di 24 ore, mentre dirigeva un’orchestra. “Abbiamo fatto tutti i look e ho voluto dirigere (la musica) con quei look, solo per vedere se non sembrava uno sketch del Saturday Night Live“, ricorda il regista. E, alla fine, “Kazu sembrava aver appena corso due maratone di fila“.

Il risultato è stato così convincente da impressionare persino i parenti di Bernstein. Una delle figlie, Nina Bernstein-Simmons, racconta che durante la produzione del film ha ricevuto una chiamata FaceTime da un numero di telefono della California. “Era mio padre“, racconta. “Non riuscivo a smettere di ridere. Era Bradley“.

