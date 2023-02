Magic Mike – The Last Dance: Steven Soderbergh smentisce le voci sul licenziamento di Thandiwe Newton

Magic Mike - The Last Dance

Nei pani originali, in Magic Mike – The Last Dance non avrebbe dovuto apparire Salma Hayek. Nel ruolo di protagonista femminile sarebbe dovuta esserci Thandiwe Newton, che dopo soli 11 giorni di riprese ha abbandonato la produzione.

Un portavoce disse a Variety all’epoca che l’attrice aveva lasciato il film per “problemi familiari”, ma poi Page Six riportò che Newton era stata licenziata dopo un litigio molto accesso con Tatum riguardante lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar.

Adesso, in un’intervista con Rolling Stone, Soderbergh ha smentito quelle voci:

Niente di ciò che ho letto è vero, ma non c’è nulla di positivo nel parlarne, perché è una questione privata. Tutto ciò che è stato scritto è sbagliato. Non credo che ci sia alcun vantaggio nel discuterne pubblicamente, perché poi diventa qualcosa che non puoi controllare. Per controllarlo è necessario che resti privato, e così sarà.

Magic Mike – The Last Dance è ora al cinema.