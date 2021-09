LEGGI ANCHE – Dylan O’Brien e Maika Monroe nel primo trailer di Flashback

Secondo quanto riportato da Deadline (It follows) e(The White Lotus) saranno i protagonisti di, nuovo progetto scritto e diretto da Dan Berk e Robert Olsen che debutterà in esclusiva su Paramount+.

Non abbiamo ancora dati effettivi sulla trama del film, anche se il progetto viene descritto come un thriller di stampo fantascientifico. Dan Kagan figurerà anche come produttore.

Lacy è recentemente apparso nella serie di successo targata HBO The White Lotus. In precedenza lo abbiamo visto in titoli come Rampage: Furia animale, La vita dopo i figli, Diane, Un’eredità per Natale, Miss Sloane – Giochi di potere, L’ora più bella, Single ma non troppo, Natale all’improvviso, Carol e in serie televisive come Girls, I’m Dying Up Here – Chi e’ di scena, Fosse/Vernon, High Fidelity e Mrs. America.

Maika Monroe è invece apparsa in progetti come Flashback, Fratelli di sangue, Malvagi, Honey Boy, Greta, Tau, After Everything, The Tribes of Palos Verdes, I’m Not Here, The Silent Man, The Scent of Rain & Lightning, Hot Summer Nights, Bokeh, Independence Day – Rigenerazione, La quinta onda, Echoes of War, It Follows, The Guest, Un giorno come tanti, Bling Ring, Flying Monkeys, Bad Blood, A qualsiasi prezzo e in serie tv come JJ Villard’s Fairy Tales. Prossimamente la vedremo in God Is a Bullet e in Watcher.

