Sono Saltburn, Maestro e Barbie i tre film vincitori, nelle varie categorie, dell’undicesima edizione dei Make-Up Artists and Hair Stylists Guild Awards, il premio del sindacato dei truccatori e parrucchieri di Hollywood che, fondato nel 1937, include più di 2300 artisti e artigiani. In tutte le edizioni, tranne quella del 2022, l’Oscar al miglior trucco e parrucco è andato a uno dei tre vincitori del premio della MUAHS.

Quest’anno, però, solo Maestro è candidato nella relativa categoria, al fianco di Golda, Oppenheimer, Povere creature! e La società della neve. Questo potrebbe significare una vittoria certa per il film di Bradley Cooper.

Sul fronte televisivo le serie che hanno ricevuto riconoscimenti sono The Morning Show, The Idol, The Crown, La regina Carlotta: una storia di Bridgerton e The Last of Us.

Il premio alla carriera è andato a Kevin Haney, truccatore vincitore dell’Oscar dell’Emmy che ha lavorato a film come A spasso con Daisy, Guardiani della Galassia Vol. 3 e Hocus Pocus 2.

Film

Miglior Make-Up di un personaggio e/o del passato

Maestro

Siân Grigg, Jackie Risotto, Elisa Tallerico, Nicky Pattison-Illum

Migliori effetti speciali di Make-Up

Maestro

Kazu Hiro, Siân Grigg, Duncan Jarman, Mike Mekash

Miglior parrucco di un personaggio e/o del passato

Barbie

Ivana Primorac, Marie Larkin, Clare Corsick

Miglior Make-Up contemporaneo

Saltburn

Siân Miller, Laura Allen

Miglior parrucco contemporaneo

Saltburn

Siân Miller, Laura Allen

Serie tv

Migliori effetti speciali di Make-Up

The Last of Us

Barrie Gower, Paul Spateri, Sarah Gower, Paula Eden

Miglior parrucco di un personaggio e/o del passato

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Nic Collins, Giorgio Galliero

Miglior Make-Up di un personaggio e/o del passato

The Crown

Cate Hall, Emilie Yong-Mills, Debbie Ormrod, Stacey Holman

Miglior Make-Up contemporaneo

The Idol

Kirsten Sage Coleman, Mandy Artusato, Jessie Bishop, Erin Blinn

Miglior parrucco contemporaneo

The Morning Show

Nicole Venables, Jennifer Petrovich, Janine Thompson, Lona Vigi

