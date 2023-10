Durante gli impegni stampa per Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese ha confermato di essere già proiettato sul suo prossimo film, The Wager, che vedrà ancora una volta Leonardo DiCaprio come protagonista come emerso da uno scoop di Deadline risalente al luglio del 2022.

La pellicola, come quella in arrivo il 19 ottobre nelle sale, sarà prodotta ancora una volta dalla Apple. Il film sarà un adattamento del libro di David Grann The Wager: a Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder. Si tratta dello stesso autore del libro su cui si basa Killers of the Flower Moon: Martin Scorsese tornerà quindi a collaborare con tutte le entità che hanno realizzato il kolossal di prossima uscita.

Il lungometraggio si svolgerà negli anni quaranta del settecento, quando la nave britannica Wager naufraga su un’isola desolata al largo della punta meridionale del Sud America, con il capitano e il suo equipaggio che faticano a sopravvivere e mantenere l’ordine, scontrandosi non solo con gli elementi ma anche con la natura umana.

Alla produzione vi saranno lo stesso Scorsese con Sikelia Productions, DiCaprio e Jennifer Davisson con la loro Appian Way e Dan Friedkin e Bradley Thomas con Imperative Ent (alla produzione anche di Killers of the Flower Moon).

Killers of the Flower Moon è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema. Il film uscirà nelle sale italiane il 19 ottobre con 01 Distribution, in contemporanea con l’uscita mondiale.

Trovate tutte le informazioni sul film nella scheda!

BadTaste è anche su TikTok!

FONTE: The Times

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate