Killers of the Flower Moon

Durante la recente CinemaCon, Martin Scorsese ha rivolto un appello agli esercenti affinché proiettino film indipendenti. Il regista ha sottolineato inoltre di intendere i veri film indipendenti, non quelli con l’etichetta “indie“, perché è la migliore assicurazione sul futuro dell’industria. È ciò che sedurrà e attirerà nuovi registi nei cinema e “alla fine, uno o due potrebbero creare il prossimo blockbuster“. Il cineasta poi specifica:

Far vivere ai più giovani l’esperienza della sala, su uno schermo più grande e più coinvolgente di [quello con cui vedono] i film a casa, farà la differenza. Invito a un ripensamento. Investirete nel futuro dell’esperienza cinematografica per il bene di tutti noi.

Scorsese era ospite della manifestazione per presentare il nuovo nuovo atteso lavoro, Killers of the Flower Moon, che vede come protagonista Leonardo DiCaprio accanto a Robert DeNiro. Per l’occasione, sono state mostrate al pubblico nuove immagini del film, che potete vedere qui.

Tratto dal romanzo di David Grann e adattato da Eric Roth assieme a Scorsese, il film vede nel cast anche Robert De Niro e John Lithgow. Ricordiamo che il film uscirà al cinema il 6 ottobre in distribuzione limitata negli USA e poi il 20 in distribuzione più ampia. In Italia sarà distribuito da 01 Distribution. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

