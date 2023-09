Killers of the Flower Moon

Manca meno di un mese all’arrivo nei cinema dell’attesissimo kolossal di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon. Il film, lo ricordiamo, è prodotto da Apple e, in una data ancora nota, arriverà in streaming esclusivo su Apple TV+. Prima però, a partire dal 20 ottobre (il 19 in Italia), il film sarà nei cinema di tutto i mondo, comprese le sale PLF come quelle del circuito IMAX.

Per tale ragione, considerato che a causa dello sciopero degli attori ora come ora Martin Scorsese è l’unico talent di punta della pellicola a poterla promuovere, GQ ha pubblicato un interessantissimo profilo con il regista. Abbiamo già riportato quello che Scorsese ha detto in materia di cinecomic e piattaforme streaming (ECCO I DETTAGLI). Adesso, in attesa di trattare più approfonditamente l’articolo di GQ con un articolo più approfondito nel fine settimana, segnaliamo quello che l’acclamato filmmaker ha detto su quella che è la sua percezione dello stato di salute dell’industria e sulla sua volontà di continuare a girare film finché ne avrà forza.

Parlando di come Hollywood sia ormai interessata solo ed esclusivamente ai cosiddetti “pop-corn movie” spiega:

Beh, l’industria del cinema è finita. In altre parole, l’industria di cui facevo parte – stiamo parlando di qualcosa come 50 anni fa? È un po’ come se nel 1970 avessi chiesto a qualcuno che faceva film muti, “Cosa pensi sia successo al settore?”.

Secondo lui, le realtà produttive di Hollywood, nella loro ricerca continua di progetti di facile commercializzazione, non sono più disposte a sostenere:

Voci individuali che esprimono i loro sentimenti personali, i loro pensieri personali e idee personali con film dal grande budget. Quello che è accaduto ora è che hanno ristretto il tutto a quello che chiamano indipendenti.

Eppure, malgrado questo panorama a suo modo di vedere poco edificante e l’età non più giovanissima – a novembre spegnerà 81 candeline – Martin Scorsese spiega di non avere intenzione di smettere di fare film e, anzi, di trovare nuova linfa nella sperimentazione e utilizzo dei nuovi formati, come l’IMAX:

Sto guardando avanti ai nuovi modi (di fare cinema, ndr.). Sono arrivato fin qui. Ed è quello che faccio. È tutto. E se potessi recuperare l’energia, per volontà di Dio, a farne un paio di altri, forse uno solo, e poi basta… Sarebbe il massimo che potrei raggiungere. Si continua finché si può. […] Per quanto ancora potrò andare avanti? Farò 81 anni a breve. […] Non lo so! Andrò avanti finché non mi raccoglieranno da terra. Che altro posso dirti?

Killers of the Flower Moon è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema. Il film uscirà nelle sale italiane il 19 ottobre con 01 Distribution, in contemporanea con l’uscita mondiale.

