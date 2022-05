Si torna a parlare di censura su Disney+ per un prodotto Marvel, anche se l’ultima volta è stato un falso allarme

Questa volta al centro dell’attenzione è il corto “Lunga vita al re” con protagonista Ben Kingsley e inserito nell’edizione home video di Thor: The Dark World. Il corto fa da seguito agli eventi raccontati in Iron Man 3 in cui si scopre dell’esistenza di un vero Mandarino.

Da uno scambio tra Trevor Slattery e alcuni carcerati è stato rimosso il termine “cracker” (in italiano tradotto come sfigato).

Il motivo è che “cracker” è considerato un termine offensivo nei confronti delle persone caucasiche.

Al momento Disney+ o i Marvel Studios non si sono sbilanciati sui motivi dietro la rimozione, ma l’ultima volta – come vi abbiamo raccontato – si è trattato di un errore che ha portato alla sostituzione di alcuni episodi di The Falcon and the Winter Soldier con delle versioni censurate e prive di violenza.

Il termine è stato rimosso solamente dalla versione originale (2:15), mentre in quella doppiata e nei sottotitoli è ancora presente.

Fonte: The Direct