Anche se l’interesse verso questi progetti pare decisamente più affievolito rispetto al pre-COVID, questa settimana i Marvel Studios proporranno in streaming su Disney Plus il finale di Loki 2, la serie TV con Tom Hiddleston e Owen Wilson, e faranno debuttare nelle sale The Marvels (LEGGI LA RECENSIONE), il cinecomic diretto da Nia DaCosta.

Proprio per questo, attraverso i canali social ufficiali, i Marvel Studios hanno diffuso una nota ufficiale utile a tutte le persone che “avranno la necessità” di giustificarsi per l’assenza o l’uscita anticipata dal lavoro o dalla scuola.

The Marvels sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è al cinema dall’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

