Impegnato a promuovere Argylle, Matthew Vaughn è stato invitato dalla stampa a parlare di Deadpool 3, il film dei Marvel Studios che porterà sullo schermo Wolverine e il Mercenario chiacchierone.

Durante il podcast BroBible’s Post-Credit, il regista di X-Men: L’inizio ha parlato del progetto lasciando intendere che non si intitolerà (ovviamente) Deadpool 3:

“Le poche cose che so di Deadpool vs. Wolverine — o Wolverine vs. Deadpool, sono certo che Ryan e Hugh stanno ancora litigando — sono incredibili” ha spiegato.

Ha poi aggiunto:

Sarà una scossa… daranno una bella scossa all’universo Marvel e ridaranno vita a quel corpo. Credo che Ryan Reynolds e Hugh Jackman stiano per salvare tutto l’universo Marvel.

Il regista si è detto un grande fan dell’universo:

Sono un vero appassionato degli X-Men, voglio solo che quei film siano belli quanto dovrebbero.

Deadpool 3, il primo cinecomic del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios, arriverà al cinema il 26 luglio 2024.

Nel cast non solo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ma anche altri ritorni come Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colosso), Rob Delaney (Peter) e Leslie Uggams (Blind Al) e le nuove reclute Emma Corrin e Matthew Macfadyen. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

