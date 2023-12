May December, nuovo film di Todd Haynes presentato a Cannes (LEGGI LA RECENSIONE), racconta le vicende di Mary Kay Letourneau, insegnante nota alla cronaca statunitense per l’adescamento del suo allora dodicenne alunno Vili Fualaau, in seguito divenuto suo marito.

In un’intervista con Letterboxd, il regista ha spiegato il significato del titolo della pellicola:

È interessante quando qualcosa è conosciuto nel gergo americano e non in quello britannico. È sicuramente un termine che non si traduce bene fuori dalla lingua inglese. L’ho sempre visto come un modo un po’ all’antica e pudico di descrivere una relazione tra una persona anziana e una più giovane con un grande differenza d’età. Maggio è la primavera, dicembre è l’inverno… questo è l’intervallo. Ma il titolo del film gioca anche con il mese di maggio, e maggio è il mese parentesi di un’inevitabile estate. Il film inizia con la celebrazione del Memorial Day [festività che cade l’ultimo lunedì di maggio, ndr.] e termina con il diploma. Quindi tutta l’ansia e il nervosismo che circolano in quel mese si riflettono anche nel titolo.

Nel cast di May December troviamo Julianne Moore, Natalie Portman e Charles Melton. Il film sarà distribuito nelle sale italiane da Lycky Red nel corso del prossimo anno. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Letterboxd

