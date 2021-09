Un membro della troupe di, il nuovo film Netflix con, è in condizioni gravi dopo esser caduto da un altezza di circa 20 metri. L’incidente è avvento ai Sunset Gower Studios di Los Angeles e l’uomo di 38 anni è stato immediatamente portato al pronto soccorso.

Netflix, per il momento, non ha commentato l’accaduto. Non è chiaro quale fosse il ruolo ricoperto dall’uomo sul set né quali siano state le dinamiche dell’incidente.

Me Time ha per protagonista nei panni di un papà che si ritrova con del “tempo per sé stesso” per la prima volta dopo anni visto che la sua moglie e i figli sono fuori casa, così riallaccia i rapporti con il suo migliore amico (Mark Wahlberg) per un fine settimana selvaggio che quasi gli sconvolge la vita.

Il film, scritto e diretto John Hamburg, rientra nell’accordo di prelazione che Hart ha stretto con Netflix a inizio anno.

