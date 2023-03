Dopo una gestazione più che ventennale, voci di caos sul set poi smentite dai diretti interessati (ECCO TUTTI I DETTAGLI), le riprese di Megalopolis, il nuovo film di Francis Ford Coppola, sono giunte al termine.

La notizia è arrivata dal profilo ufficiale della pellicola ospitato su Instagram che ha pubblicato la seguente foto celebrativa del wrap:

Il gremito cast del film è composto da Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Chloe Fineman, Isabelle Kusman, D.B. Sweeney, Bailey Ives, Talia Shire, Shia LaBeouf, Jason Schwartzmann, Grace Vanderwaal, Kathryn Hunter, James Remar, Jon Voight, Aubrey Plaza, Laurence Fishburne e Dustin Hoffman.

Megalopolis, come accennavamo qualche riga più sù, era stato annunciato per la prima volta al Festival di Cannes 20 anni fa, quando si disse che sarebbe stato ambientato a New York e sarebbe ruotato attorno al sogno di un architetto di creare un’utopia, idea contro la quale si scaglia il sindaco della città.

La sinossi preliminare del film lo descrive come “una storia epica di ambizioni politiche, genio e amore in conflitto”.

FONTE: Instagram

