Sognando a New York - In The Heights

Con 45 milioni di dollari incassati in tutto il mondo su un budget di 55 milioni, quello di In the Heights – Sognando a New York è stato un sonoro flop.

“All’epoca l’ho presa molto sul personale” ha commentato la protagonista Melissa Barrera durante un’intervista con NME. “Ora non più“.

L’attrice di Scream ha sottolineato che il film non ha avuto successo per svariati motivi: “Le recensioni erano ottime e il film è fantastico, ne vado molto fiera, ma non è andato bene a causa del Covid e poi è uscito in contemporanea su HBO Max visto che la gente non andava al cinema. C’erano così tante cose fuori dal mio controllo“.

Da allora, ha aggiunto, non bada più a certe cose: “Non è stato un bel momento, ma non cambierei nulla perché mi ha insegnato molto sull’industria. Se fosse diventato un successo stratosferico e io fossi diventata una star mondiale, non credo che avrei conosciuto quest’industria altrettanto bene“.

