Qualche settimana fa, vi avevamo riportato le parole di Jonathan Nolan relative alle difficoltà iniziali nel trovare un distributore per Memento, lungometraggio d’esordio del fratello Christopher.

In un altro estratto dell’intervista concessa a Josh Horowitz, lo sceneggiatore, autore del racconto da cui è tratta la pellicola, ha rilevato come Steven Soderbergh abbia giocato un ruolo fondamentale nel salvare le sorti del loro lavoro. Ecco quanto è emerso:

[Dopo i test screening falliti] ho iniziato a scrivere il curriculum, pensando che l’esperienza cinematografica non avesse funzionato. Ho creato un sito per il film, non avevamo abbastanza soldi per pagare qualcuno che lo realizzasse, a partire dalle mie conoscenze informatiche maturate al college. Poi abbiamo iniziato a fare il giro dei Festival, era la prima volta che lo mostravamo pubblicamente. Dietro le quinte, Steven Soderbergh, che lo aveva visto in anteprima, è iniziato ad andare alle feste e a ridicolizzare i dirigenti, dicendo: “Se non riusciamo a portare questo film nei cinema di tutto il mondo, allora abbiamo fallito come industria”. Steven è stato un incredibile paladino di Memento. Così siamo andati al Festival di Venezia, e questo ha confermato il nostro istinto che c’è un pubblico che vuole davvero guardare cose un po’ più audaci e complicate.