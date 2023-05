In un’intervista con Graham Bensinger, Dolph Lundgren ha rivelato un aneddoto sulla lavorazione de I mercenari, film d’azione diretto e interpretato da Sylvester Stallone nel 2010 (LEGGI LO SPECIALE). A quanto pare, il regista non era soddisfatto di una scena che stava girando con il collega, tanto da sgridarlo davanti a tutti. Circostanza che non è andata giù a Lundgren:

Abbiamo avuto momenti belli e brutti, un po’ come una famiglia. È stato molto duro con me in una scena de I mercenari dove mi ha sgridato di fronte a tutta la troupe e mi ha fatto fare circa 20 riprese. Era come se avesse detto: “Mia nonna potrebbe farlo meglio di così. Che c*zzo stai facendo?“. Insomma, praticamente davanti a tutti. E quel giorno c’era anche la stampa, la stampa internazionale. Abbiamo fatto una pausa pranzo e ricordo che ero in lacrime. Ero davvero sconvolto. Quella volta ho chiamato mia moglie e le ho detto: “Se dice un’altra parola, lo stendo e, fanc*lo a questo film, me ne vado. Gli do un pugno e me ne vado, c*zzo“. E credo che quando sono arrivato sul set, la gente abbia pensato che non ci fosse una bella atmosfera.

Ma, prima di scoppiare, la situazione si è risolta grazie all’intervento dello stesso Stallone:

Poi ho ricevuto un colpetto sulla spalle ed era Sly. Mi ha detto: “Mi dispiace per questo. Facciamo un’altra ripresa e andiamo avanti“. Abbiamo avuto qualche litigio nel corso degli anni, ma che dire, è un italiano pazzo. Credo che sappia che l’ho sempre rispettato e amato, e credo sia per questo che siamo ancora amici.

Vi ricordiamo che nella medesima intervista l’attore ha anche rivelato di aver lottato contro un cancro negli ultimi otto anni: qui tutti i dettagli. Quest’anno, lo ritroveremo in Aquaman 2 e proprio ne I mercenari 4, dove tornerà a lavorare con Stallone. La pellicola sarà al cinema il prossimo 22 settembre 2023 e potrà contare sulla presenza anche di Jason Statham, Randy Couture, Curtis “50” Jackson, Megan Fox (che sarà la protagonista femminile) e Tony Jaa. Alla regia invece lo stuntman Scott Waugh (Need for Speed).

Con soli 39 milioni di dollari negli Stati Uniti (e 206 milioni di incasso globale), I mercenari 3 è il film della trilogia che ha incassato di meno in assoluto, seguito dai 270 milioni incassati dal primo capitolo e dai 305 milioni di dollari incassati dai Mercenari 2.

