È ufficiale: Amazon ha annunciato oggi di aver finalizzato l’acquisizione della MGM, ovvero la, per 8.5 miliardi di dollari. Lo studio cinematografico fondato il 17 aprile 1924 da oggi è ufficialmente una sussidiaria del colosso di Seattle, che ora possiede uno dei cataloghi di film e serie tv più vasti al mondo. Nella sua lunga storia la MGM ha vinto 180 premi Oscar e 100 Emmy. Gli oltre 4100 film e 17000 episodi di serie tv del catalogo andranno ad arricchire la piattaforma streaming Prime Video.

Non sono stati ancora annunciati i dettagli della nuova struttura organizzativa con la quale la MGM verrà integrata in Amazon Studios e Prime Video (attualmente guidati da Jennifer Salke e Mike Hopkins), è stato solo comunicato che Amazon intende fare offerte e accogliere tutti gli attuali impiegati dello storico studio.

Secondo quanto riporta Deadline, queste sono le attuali certezze:

In termini di produzione, al momento Amazon non ritiene di dover fare cambiamenti ai progetti in corso o alle date di uscita della MGM

Amazon non intende rendere i contenuti MGM un’esclusiva Prime Video

Amazon intende continuare a supportare le uscite cinematografiche, decidendo caso per caso se lanciare un film in sala o in streaming

Non c’è alcuna intenzione di apportare alcun cambiamento al franchise di James Bond

Amazon Studios e Prime Video fanno parte della divisione di Amazon chiamata Global Media & Entertainment, che include Music, Podcast/Wondery, Audible, Games, Twitch e vari altri servizi, tutto sotto la guida di Jeff Blackburn. Questi servizi contribuiscono ad alimentare il più grande programma di fidelizzazione dei consumatori chiamato Amazon Prime. Amazon Studios ha prodotto recentemente film come A proposito dei Ricardo.

La MGM era precedentemente di proprietà del fondo Anchorage Capital. La divisione cinematografica è guidata dai chairman Michael De Luca e dal presidente Pamela Abdy. Negli ultimi mesi ha prodotto film come Licorice Pizza, House of Gucci e No Time to Die.