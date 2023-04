Il prossimo 12 maggio arriverà in streaming su Apple TV+ STILL: la storia di Michael J. Fox (GUARDA IL TRAILER), il nuovo progetto Apple Original con Michael J. Fox e Tracy Pollan, diretto dal premio Oscar Davis Guggenheim.

Come noto, nel 1998 Michael J. Fox ha rivelato che già nel 1991, quando aveva solo 30 anni, gli era stata diagnosticata una grave forma di malattia di Parkinson giovanile. Negli anni successivi, la star di Ritorno al futuro è comunque riuscita ad apparire in svariati progetti cinematografici e televisivi, mentre portava avanti la sua lotta per la ricerca sperimentale sulle cellule staminali attuata tramite la Michael J. Fox Foundation (TROVATE QUI IL SITO UFFICIALE).

Nei prossimi giorni, CBS Sunday Morning proporrà l’intervista che Jane Pauley ha fatto insieme all’attore di cui però, intanto, è stato diffusa un’anteprima su YouTube in cui Michael J. Fox parla a viso aperto della malattia e della consapevolezza che potrebbe non essergli rimasto molto da vivere.

Il Parkinson sta bussando alla mia porta. Non mentirò. È difficile e sta diventando sempre più difficile. Più dura. È ogni giorno più dura. Ma è così che funziona. Che dovrei fare? Ho subito un intervento chirurgico alla colonna vertebrale. Avevo un tumore alla spina dorsale. Era benigno, ma ha compromesso il mio cammino. E poi, ho cominciato a rompermi cose. Ho rotto questo braccio, e ho rotto quest’altro braccio, ho rotto questo gomito. Mi sono spaccato la faccia, la mano. Questo è quello che accade con il Parkinson. Ci sono cadute… e si aspira il cibo e si contrae la polmonite. Ti colpisce in maniere subdole. Non si muore di Parkinson. Si muore con il Parkinson. Così ho pensato alla mia mortalità… Non arriverò ad essere ottantenne. Non arriverò ad essere ottantenne.

