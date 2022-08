Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, in Cina il finale del film è stato modificato

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Lo scorso weekend, Minions 2: come Come Gru diventa cattivissimo ha debuttato anche in Cina, ottenendo un ottimo esordio, ma, secondo gli spettatori locali, la censura ha modificato il finale della versione mostrata nelle sale del Paese. Dai post e dagli screenshot del film condivisi su Weibo, la nota piattaforma di microblogging cinese, scopriamo che c’è un’aggiunta che mostra come Willy Krudo (in originale Wild Knuckles) un personaggio principale del film, è stato catturato dalla polizia e ha scontato 20 anni di carcere. Si legge inoltre che Gru, un co-cospiratore di Krudo, “è tornato dalla sua famiglia” e “il suo più grande traguardo è essere il padre delle sue tre ragazze“.

Nella versione internazionale, mostrata anche nei cinema del nostro Paese, il film termina con Gru e Willy Krudo che se ne vanno via insieme coi Minion dopo che quest’ultimo ha finto la propria morte per sfuggire alla cattura.

Numerosi commentatori online hanno deriso le modifiche fatte in Cina, dicendo che assomigliavano a una presentazione in PowerPoint. DuSir, un editore di recensioni con 14,4 milioni di follower su Weibo, ha notato che la versione cinese dura un minuto in più rispetto a quella internazionale e si è chiesto perché fosse necessario del tempo aggiuntivo. “Siamo solo noi che abbiamo bisogno di una guida e attenzione speciali per paura che un film d’animazione ci ‘corrompa’“, ha scritto DuSir. Huaxia Film Distribution e China Film Co, distributori del film in Cina, non hanno risposto a una richiesta di commento.

Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo racconta le origini di Gru, il villain protagonista della saga di Cattivissimo Me, di cui Minions è uno spin-off. In Italia è al cinema dallo scorso 18 agosto.

Il film è prodotto da Chris Meledandri, visionario fondatore e CEO della Illumination e dai suoi collaboratori di lunga data Janet Healy e Chris Renaud, ed è diretto dal realizzatore della saga Kyle Balda (Cattivissimo me 3, Minions). I co-registi sono Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (I film Pets – Vita da animali).

FONTE: The Guardian