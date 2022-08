Incassi Cina: ottimo esordio venerdì per Minions 2

C’erano grandi aspettative per gli incassi di Minions 2: come Gru diventa cattivissimo in Cina, uno degli ultimi due mercati dove il film d’animazione doveva ancora uscire (l’altro è l’Italia, dove sta ottenendo risultati decisamente soddisfacenti). Aspettative alimentate dal fatto che è uno dei pochissimi blockbuster Hollywoodiani ad aver ottenuto una data d’uscita nel ricchissimo (ma, dall’inizio della pandemia, chiusissimo) mercato cinese.

E le aspettative sono state soddisfatte. Venerdì il film ha raccolto 3.2 milioni di dollari, incluse le anteprime di mezzanotte: si tratta del miglior esordio animato per un film Hollywoodiano dall’inizio della pandemia. Il dato è superiore a quello di tutti gli altri film d’animazione degli studios lanciati in questi ultimi due anni, incluso I Croods 2: una nuova era (fu uno dei pochi territori dove il film poté uscire, a novembre 2020).

Ricordiamo che in Cina continua la politica dei lockdown per rallentare il Covid: i casi sono in crescita, e il 17% dei cinema (di cui il 25% a Shanghai) sono chiusi.

L’esordio di venerdì non è distante da quello di Cattivissimo Me 2, ma si piazza comunque al terzo posto della classifica, dietro un altro film d’animazione locale intitolato Yang Jian e il blockbuster Moon Man, che continua la sua corsa al botteghino ma che potrebbe scendere al terzo posto nel corso del weekend. Ecco quindi che Minions 2, domenica sera, potrebbe piazzarsi al secondo posto della classifica. Il sito Maoyan prevede che a fine corsa il film d’animazione potrebbe chiudere a quasi 50 milioni di dollari.

Minions 2 in tutto il mondo ha raccolto finora 807.7 milioni di dollari.

Fonte: Deadline