The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, nuovo film di Guy Ritchie (GUARDA IL TRAILER) racconta la storia di una squadra “fantasma” creata dal governo britannico durante la Seconda Guerra Mondiale col compito di condurre operazioni di guerra non convenzionali. Nel cast troviamo anche Henry Cavill che, ospite dello show di Jimmy Kimmel, ha rivelato un inaspettata connessione tra il suo personaggio e James Bond, iconica spia nata dalla penna di Ian Fleming.

Ecco le sue parole:

Ian Fleming faceva parte di questo Esecutivo per le operazioni speciali. Ha scritto James Bond e pare che abbia basato James Bond su Gus March-Phillipps, il tizio che interpreto. Credo che probabilmente sia stato un po’ di più di questo, probabilmente [si è basato anche su] altri personaggi. Mi risulta, in modo controverso, che il mio personaggio, Gus March-Phillipps, nella vita reale, abbia scritto un romanzo con un personaggio di spia basato sulle sue varie avventure. Ma morì durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi non poté continuare a scrivere i suoi libri. Se fosse sopravvissuto, forse avrebbe battuto Ian Fleming sul tempo. Forse.

Ecco il video completo dell’intervista:

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare uscirà nelle sale statunitensi il prossimo 19 aprile. Nel cast anche Eiza González, Alan Ritchson (Fast X, Reacher), Henry Golding (Crazy & Rich, The Gentlemen), Henry Zaga (Beyond The Universe), Alex Pettyfer (Magic Mike, The Butler), Cary Elwes (Operation Fortune: Ruse de Guerre), Hero Fiennes Tiffin (After), Babs Olusanmokun (Dune, “Star Trek: Strange New Worlds”) e Til Schweiger (Bastardi senza gloria, Atomica bionda).

Per quanto riguarda invece James Bond, vi ricordiamo che, seppur lo stesso Cavill fosse un candidato ideale per molti fan, al momento sembra che Aaron Taylor-Johnson sia stato scelto per prendere il testimone di Daniel Craig.

Cosa ne pensate della connessione tra il personaggio di Henry Cavill in The Ministry Of Ungentlemanly Warfare e James Bond? Lasciate un commento!

FONTE: YT

