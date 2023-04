Giovedì alla CinemaCon di Las Vegas è stato il giorno della Paramount: il colosso ha presentato a esercenti e giornalisti le prime immagini di alcuni dei film più attesi, offrendo anche uno sguardo ad alcune pellicole (animate e live action) che usciranno nei prossimi due anni. Ricordiamo che in Italia quasi tutti i film Paramount vengono distribuiti da Eagle Pictures.

Andiamo con ordine.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1

Sale l’attesa per Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1, ma oggi alla CinemaCon è stato annunciato che sarà più breve del previsto per gli americani: la Paramount ha infatti anticipato di due giorni l’uscita al 12 luglio. Non è stata l’unica sorpresa per i partecipanti alla convention, che hanno potuto vedere ben 20 minuti del film – non i primi 20, ma una selezione di scene, tra cui un epico inseguimento per le vie di Roma in cui Tom Cruise e Hayley Atwell si scambiano posto al volante (il tutto con le mani legate). I due riescono a scansare numerosi antagonisti, tutto con luoghi iconici alle spalle, dalla scalinata di Piazza di Spagna all’inevitabile Colosseo.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante

L’uscita di questo nuovo film d’animazione è prevista per agosto 2023. Come anticipato dal trailer di qualche mese fa, lo stile è ispirato a pellicole come I mitchell contro le macchine e Spider-Man: un nuovo universo. Sul palco della Cinemacon sono saliti i produttori Seth Rogen ed Evan Goldberg, spiegando che per una volta hanno lavorato a un film per tutta la famiglia. L’idea alla base del film è quella di avere dei veri adolescenti a doppiare i protagonisti, inserendo la loro “incredibile energia” nei dialoghi e nell’animazione. “Non avete idea di quante cose disgustose hanno detto che abbiamo tagliato dal film!” I produttori a quel punto hanno mostrato alcune scene.

PAW Patrol: The Mighty Movie

In questo caso è stato mostrato un trailer “work in progress”, che include un cameo di Chris Rock nei panni di un cane. Il primo film incassò ben 144 milioni di dollari uscendo sia al cinema che in streaming, questo sequel arriverà al cinema il 29 settembre 2023.

Killers of the Flower Moon

Uno dei film più attesi dell’anno è senza dubbio Killers of the Flower Moon, il nuovo lungometraggio prodotto da Apple e distribuito da Paramount (01 in Italia). Trovate tutte le informazioni su quanto mostrato qui. L’uscita è prevista per ottobre.

Bob Marley: One Love

La Paramount ha mostrato le primissime immagini del biopic di Bob Marley, interpretato da Kingsley Ben-Adir, con Reinaldo Marcus Green (King Richard) alla sceneggiatura e alla regia. Nel trailer, si sente Ben-Adir cantare nei panni di Bob Marley, e assistiamo ad alcuni momenti della sua vita, incluso il tentato omicidio nel 1976. Ziggy Marley, figlio di Bob e produttore del film, ha presentato la pellicola agli esercenti definendola “un messaggio di ribellione e rivoluzione”.

L’uscita è prevista per il 12 gennaio 2024.

A Quiet Place: Day One

La Paramount ha mostrato anche un primo sguardo a un horror in uscita l’8 marzo del 2024, ovvero il prequel di A Quiet Place, ambientato – come ha spiegato il produttore John Krasinski – nella “città più rumorosa della terra”, ovvero New York City. È stato proiettato il primo trailer, a riprese appena terminate, nel quale vediamo centinaia di meteoriti che piovono sulla città, colpendo un autobus sul quale si trova la protagonista Lupita Nyong’o. Corre sotto un’auto, e un uomo la prende per i piedi gridando aiuto… salvo poi interrompersi. Nel cast ci sono anche Alex Wolff, Joseph Quinn, Djimon Hounsou che tornerà nei panni del personaggio che interpretava in A Quiet Place 2.

Alla regia vi sarà Michael Sarnoski, che ha preso il posto di Jeff Nichols, scelto inizialmente per raccogliere il testimone da Krasinski.

Ricordiamo che nel 2025 uscirà A Quiet Place 3, diretto nuovamente da Krasinski.

Transformers One

Il film d’animazione uscirà il 19 luglio 2024 e vedrà un cast stellare come doppiatori: Chris Hemsworth (giovane Optimus Prime), Brian Tyree Henry (giovane Megatron), Scarlett Johansson (Elita), Keegan-Michael Key (Bumblebee), Jon Hamm (Sentinel Prime) e Laurence Fishburne (Alpha Trion). La storia è ambientata sul pianeta Cybertron e mostra come Optimus Prime e Megatron sono passati da alleati a eterni rivali. Un vero e proprio prequel… Alla regia Josh Cooley, su uno script di Gabriel Ferrari e Andrew Barrer. Sarà il primo film d’animazione del franchise in 40 anni.

Il nuovo film dei Puffi

È stato annunciato che la Paramount è al lavoro su un nuovo film d’animazione sui Puffi, con Rihanna nei panni di Puffetta. La popstar ha scritto alcune canzoni originali per il film, che verranno eseguite da lei, e sarà anche produttrice. L’uscita è prevista al cinema il 14 febbraio 2025, con Chris Miller e Matt Landon alla regia. La sceneggiatura è di Pam Brady, produttrice di South Park.

The SpongeBob Movie: Search for Squarepants

Il pubblico della CinemaCon ha visto solo dei concept del film, che racconterà il viaggio di Spongebob nelle profondità dell’Oceano per affrontare il fantasma dell’Olandese Volante. Alla regia Derek Drymon, l’uscita è prevista per il 23 maggio 2025.

Avatar: The Last Airbender

Sono state rivelate le prime informazioni sul film d’animazione di Avatar: The Last Airbender. Uscirà al cinema il 10 ottobre 2025 e mescolerà lo stile anime del cartoon originale alla computer grafica. La storia è ancora avvolta nel mistero, ma sappiamo che riprenderà molto tempo dopo la fine della serie. Alla regia Lauren Montgomery.

