Tom Cruise è celebre per fare in prima persona gli stunt nei suoi film, in particolare per quelli della saga di Mission: Impossible (LEGGI LO SPECIALE), mettendo spesso a rischio la sua stessa vita. In un’intervista con Collider, Christopher McQuarrie, regista degli ultimi capitoli, tra cui Dead Reckoning – Parte Uno (LEGGI LA RECENSIONE) ha svelato quale tra gli stunt fatti dall’attore lo ha spaventato di più. Ecco le sue parole:

Per quanto mi riguarda, la cosa più spaventosa che abbiamo fatto è stato l’inseguimento in elicottero in Fallout, per il semplice fatto che dovevo essere in un elicottero che inseguiva Tom [ride]. Quindi c’era il fattore aggiuntivo della mia vita in pericolo. Quando Tom si è tuffato con quella moto, io ero lì, vedevo la mia vita e la sua scorrere davanti ai miei occhi, ma sapevo anche che, nel caso fosse accaduto qualcosa di terribile, sarei stato ancora lì. Quindi direi che il momento più spaventoso e stressante è stato l’inseguimento in elicottero in Fallout, proprio perché ero lì.

