La Paramount ha deciso ufficialmente di rimuovere il “Parte uno” dal titolo di Mission: Impossible 7.

Nell’annunciare l’arrivo su Paramount+ del film con Tom Cruise lo studio ha definito il settimo capitolo semplicemente Mission: Impossible – Dead Reckoning, cambiando di conseguenza anche il poster del film.

Il discorso non vale – purtroppo per i collezionisti – per le edizioni home video fisiche del film, già disponibili da diverse settimane.

La pellicola sarà disponibile in streaming su Paramount+ da giovedì 25 gennaio in Stati Uniti e Canada e in altri mercati internazionali a partire da febbraio.

Vista la decisione presa dallo studio, è logico crede che Mission Impossible 8 arriverà al cinema con un titolo completamente diverso.

Trovate tutte le informazioni su Mission: Impossible – Dead Reckoning nella nostra scheda.

