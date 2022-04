Il regista ha commentato la decisione di rimuoverla in un’intervista con Variety:

C’è stato un momento in cui abbiamo giocato di più con un’idea un po’ più complessa di come i vari personaggi si sarebbero incontrati.

Quando giri un film, le idee sono tante, e alla fine abbiamo deciso di rendere tutto più semplice inserendo il personaggio alla fine perché era più chiaro. Funziona così.

Non c’è troppo, ma qualcosa finisce sempre sul pavimento della sala montaggio. Molte di quelle scene con Avvoltoio sono state girate all’inizio, ma poi abbiamo dovuto cambiare le dinamiche del passaggio da un mondo all’altro.

L’idea del passaggio tra mondi è stata inventata dalla Sony, non dall’UCM, ma poi l’hanno fatto loro [con Spider-Man: No Way Home] e noi abbiamo dovuto adeguarci.