Dopo cheha segnato il primo, importante traguardo qualche settimana fa con il primo grande incasso da quando è iniziata la pandemia, il weekend appena trascorso il box-office americano ha fatto un altro passo verso la guarigione: per la prima volta, infatti, sono due i film ad aver ottenuto un buon esordio al botteghino (ed è la prima volta che due film ottengono più di 10 milioni ciascuno).

Complessivamente, secondo Comscore, sono stati raccolti ben 52.9 milioni di dollari nei tre giorni, con un incremento del 180% rispetto allo scorso weekend: si tratta del maggiore incasso complessivo da marzo del 2020, quando i cinema americani chiusero i battenti. Si tratta di segnali molto positivi verso la ripartenza dell’industria (al momento le riaperture sono ferme al 50%).

Dopo un testa a testa serrato, è Mortal Kombat a guadagnare la vetta della classifica con 22.5 milioni di dollari in circa tremila cinema nordamericani. È il secondo miglior debutto dall’inizio della pandemia dopo i 31 milioni di Godzilla vs. Kong, un’ottima notizia se si pensa che in questo caso il film è vietato ai minori. Inoltre, la strategia della Warner Bros di distribuire i film in contemporanea su HBO per il primo mese continua a non avere un impatto drammatico sugli incassi (questo potrebbe convincere alcuni registi, come Denis Villeneuve, a far desistere la major per l’uscita di film come Dune, che così potrebbero davvero massimizzare sugli incassi al botteghino). Il budget di Mortal Kombat è di 55 milioni di dollari.

Se si tiene conto dei limiti della pandemia, l’esordio al box-office di Mortal Kombat non è troppo inferiore a quello dei primi due film, che adattati all’inflazione attuale sarebbe rispettivamente di 39 milioni e 26 milioni di dollari. I mercati più redditizi per la pellicola, negli USA, sono stati Los Angeles, New York, Dallas, Houston, Chicago, Phoenix, San Francisco, Atlanta, Orlando e Philadelphia. Questo a dimostrazione dell’importanza della riapertura dei cinema a Los Angeles e New York nonostante la capienza dei cinema della prima sia al 50% e quella dei cinema della seconda stia per salire al 33%.

In Canada, dove solo il 20% dei cinema è aperto, il film ha incassato 2 milioni di dollari grazie al PVOD. Nei mercati internazionali, nel corso del weekend, ha raccolto 6.3 milioni di dollari per un totale di 50 milioni in tutto il mondo finora.

Seconda posizione per Demon Slayer: Mugen Train, che sorprende tutti con ben 19.5 milioni di dollari in circa 1600 cinema. L’anime, portato negli USA da Funimation e Animplex, conquista il pubblico degli appassionati anche in nordamerica dopo aver travolto il mercato giapponese (è il maggiore incasso di sempre con 365 milioni di dollari). In tutto il mondo ha superato i 400 milioni di dollari.

Terza posizione per Godzilla vs. Kong, che incassa 4.2 milioni di dollari in 2856 cinema: dopo quattro settimane, ha raggiunto gli 86.5 milioni di dollari. Dalla settimana prossima non sarà più su HBO Max e avrà il mese di maggio per superare i 100 milioni in nordamerica. Attualmente ha superato i 400 milioni in tutto il mondo ed è il maggiore incasso hollywoodiano dall’inizio della pandemia.

BOX-OFFICE USA – 23/25 APRILE 2021

MORTAL KOMBAT – $22,515,000 / $22,515,000 DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN – $19,500,000 / $19,500,000 GODZILLA VS. KONG – $4,200,000 / $86,576,000 NOBODY – $1,860,000 / $21,671,720 RAYA E L’ULTIMO DRAGO – $1,680,000 / $39,844,169 THE UNHOLY – $1,400,000 / $11,545,129 TOM AND JERRY – $650,000 / $43,472,000 TOGETHER TOGETHER – $522,440 / $522,440 IN THE EARTH – $204,000 / $894,665 THE CROODS: UNA NUOVA ERA – $191,000 / $57,339,623

Fonte: Boxoffice