La Mummia 2: Brendan Fraser difende la CGI utilizzata per il personaggio di The Rock

In un’intervista video con GQ, Brendan Fraser ha parlato dell’ormai famigerata CGI utilizzata in La Mummia – il ritorno per ricreare il personaggio del Re Scorpione, interpretato da Dwayne “The Rock” Johnson.

Recentemente, il supervisore degli effetti visivi del film, John Berton Jr, aveva rivelato i motivi del risultato non soddisfacente, preso di mira da molti fan (qui tutti i dettagli), mentre ora è la stessa star del film a pronunciarsi in sua difesa. Ecco le sue parole:

Lo so, lo so, siate gentili. I ragazzi che hanno realizzato la CGI del Re Scorpione, alla prima, mi hanno detto: “Ehi, come va, bel lavoro. Sai, abbiamo fatto la computer grafica del Re Scorpione“. E poi: “Sì, avevamo bisogno di un po’ più di tempo [ride] prima di…” Ma è stato [fatto] molto all’ultimo minuto, non lo so. Ma in parte il fascino di questo film è che quando lo si guarda ora, potrebbe essere rimasterizzato, credo, ma non sarebbe così divertente se non si vedesse questa specie di video scadente del personaggio di Dwayne che fa “rawwwh”. [Ride] E in qualche modo è perfetto, come le cose funzionino .