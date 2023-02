My Spy: Dave Bautista e Chloe Coleman torneranno nel sequel

Deadline conferma che Dave Bautista e Chloe Coleman (Avatar: La via dell’acqua) torneranno per il sequel di My Spy, action comedy del 2020.

Il film si intitolerà My Spy: The Eternal City e il cast comprenderà anche Kristen Schaal (What We Do in the Shadows), Ken Jeong (The Afterparty), Anna Faris (Mom), Craig Robinson (The Office) e Flula Borg (Pitch Perfect: Bumper in Berlin).

Scritto da Jon Hoeber ed Erich Hoeber il film vede una Sophie ormai adolescente che insieme a JJ affronta un viaggio scolastico in Italia dove entrambi finiscono inconsapevolmente pedine in un complotto terroristico internazionale che prende di mira il capo della CIA, David Kim e suo figlio Collin. Peter Segal sarà nuovamente il regista.

La sinossi ufficiale del primo film:

JJ è un agente della CIA che è stato retrocesso e si trova alla mercè di una precoce bambina di 9 anni, di nome Sophie. Il suo compito è quello di sorvegliare in incognito la sua famiglia. Quando Sophie scopre telecamere nascoste nel suo appartamento la copertura di JJ salta e la bambina lo ricatta affinché passi un po’ di tempo con lei e le insegni a diventare una spia perfetta.

