Napoleon: il film di Ridley Scott è stato riscritto intorno alla performance di Joaquin Phoenix

Dopo aver lavorato insieme a Il gladiatore, Ridley Scott e Joaquin Phoenix sono attesi al varco con Napoleon la pellicola precedentemente nota con il nome di Kitbag che racconterà la vita di Napoleone Bonaparte.

Il regista, parlando con Empire, ha definito l’esperienza con Joaquin Phoenix per Napoleon come una delle “più impegnative ma anche delle migliori di sempre, con qualsiasi attore”.

Il leggendario filmmaker spiega anche che il film è stato sostanzialmente riscritto proprio intorno alla performance dell’attore premio Oscar:

Joaquin è quanto di più distante possibile dal convenzionale. Non deliberatamente, ma a livello d’intuizioni. È questo che lo fa funzionare così bene. E se qualcosa non gli piace, te lo fa sapere chiaramente. Ha reso speciale Napoleon mettendosi costantemente in discussione. Con Joaquin può capitare di dover riscrivere lo stramaledetto film perché non si sente a suo agio. E con Napoleon è accaduto questo. Lo abbiamo scucito per aiutarlo a capire chi fosse Napoleone Bonaparte. Ed è qualcosa che rispetto incredibilmente perché quello che veniva detto era estremamente costruttivo. Ha reso il film più imponente e migliore.