Ci siamo: il 23 novembre uscirà nei cinema italiani Napoleon, l’epico film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone Bonaparte e Vanessa Kirby in quelli di Giuseppina di Beauharnais. Una produzione colossale che merita di essere vista sullo schermo più grande possibile, e per questo noi di BadTaste.it saremo ad Arcadia Cinema per vedere il film sul mega schermo di Sala Energia PLF.

Appuntamento quindi il 23 ottobre alle ore 21:00 per vedere il kolossal insieme a noi! Non solo: come sempre, registreremo i vostri commenti a fine proiezione per realizzare un video che condivideremo sui social nostri e di Arcadia.

Ricordiamo che il film sarà disponibile anche negli spettacoli in lingua originale sottotitolata e in versione standard.

Napoleon: la trama

Napoleon racconta l’epica ascesa e caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar® Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott. Il film ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.

