Il prossimo 23 novembre arriverà nelle sale italiane Napoleon, il kolossal di Ridley Scott interpretato da Joaquin Phoenix.

La pellicola, come noto, è stata prodotta da Apple e, in una data ancora ignota, arriverà in streaming esclusivo su Apple TV+. Tuttavia, come accadrà fra qualche giorno con Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, il lungometraggio sulla vita di Napoleone Bonaparte sarà diffuso in maniera massiva anche nei cinema di tutto il mondo. Se la distribuzione dell’opera di Scorsese è stata affidata alla Paramount (negli Stati Uniti, in Italia arriverà con 01), per Napoleon Apple ha stretto una partnership con la Sony.

Durante una chiacchierata fatta con Total Film, Ridley Scott ha discusso della durata di Napoleon, che a quanto pare sarà di poco inferiore alle due ore e mezzo, aggiungendo di aver dovuto tagliare parecchio dal montaggio finale. Ma non è tutto: l’acclamato filmmaker annuncia che, una volta che il film avrà esaurito la sua corsa nelle sale, arriverà in streaming esclusivo su Apple TV+ anche con una director’s cut lunga più di 4 ore. Un tema, questo, di cui aveva già discusso (ECCO TUTTI I DETTAGLI) e che pare ora confermato.

Ci sto lavorando (alla director’s cut, ndr.). Questa mattina durava quattro ore e dieci minuti. Quello che succederà è che lo proietteremo prima con la Sony nei cinema, avrà la sua programmazione nelle sale, e poi la cosa perfetta è che la director’s cut andrà in streaming e abbiamo un film da quattro ore e dieci minuti.

Nella stessa intervista, Ridley Scott spiega anche come sia riuscito a girare una pellicola della portata di Napoleon in “soli” 62 giorni:

Ogni scena è geometria. Avendo a disposizione da 11 a 14 macchine da presa, abbiamo girato Napoleone in 62 giorni. Ora sto girando Il Gladiatore 2 in 54 giorni, perché non sto facendo 50 riprese con una singola machina da presa, su un solo piano cambiando poi angolazione.

Napoleon, la sinossi

Napoleon racconta l’epica ascesa e caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar® Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott. Il film ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.

Napoleon arriverà nei cinema statunitensi il 22 novembre, nelle sale italiane il 23 novembre, poi, in una data ancora da stabilire, approderà su Apple TV+. Tutte le informazioni nella scheda del film!

