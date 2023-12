In un’intervista con Radio Times (via Female First) Natalie Portman ha rivelato di non avere visto i film di Star Wars prima di essere assunta per recitare in La minaccia fantasma. L’attrice, lo ricordiamo, appare nella Trilogia prequel, uscita tra il 1999 e il 2005, nei panni di Padmé Amidala. Ecco le sue parole:

Non conoscevo affatto i film prima di entrare nel cast! Conoscevo il gergo, dato che la cultura americana è così immersa in Star Wars. Anche se non hai mai visto i film, sai cosa gli chignon della Principessa Leia, cos’è una spada laser, cos’è un Jedi, sai chi sono Yoda e Obi-Wan… conosci tutte queste parole e questi nomi prima ancora di vedere i film. Ma io ho visto i film solo quando mi hanno proposto di farli.

Vi ricordiamo che tutti i film e le serie della saga sono disponibili su Disney+. Per tutti i nostri aggiornamenti sul mondo di Star Wars non dovete fare altro che visitare questa pagina di BadTaste.

Potrete invece a breve ritrovare Portman in May December, nuovo film di Todd Haynes che, dopo la presentazione a Cannes, arriverà nelle sale italiane nel corso del 2024. Tutte le informazioni sono nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Natalie Portman sulla saga di Star Wars? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Female First

Classifiche consigliate