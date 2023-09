Durante un’intervista con /Film, Brian Duffield ha parlato della possibilità di realizzare un sequel di Nessuno ti salverà, il film fantascientifico arrivato il 22 settembre su Disney+

Stando al regista, un seguito non è in programma, ma tutto resta da vedere:

Non sono un tipo da sequel. Ho scherzato con Kaitlyn [Dever] che magari tra sette anni faremo il nostro Prima del tramonto e la salveremo. Potrei fare un sequel, ma non è in programma. Se abbastanza persone lo guarderanno in streaming e tutti ce lo chiederanno, ne parleremo, ma non c’è un super piano da franchise nella mia testa. Servirebbe tanto lavoro e poi mi sentirei così tanto sotto pressione che dovrei farmi venire in mente qualcosa.