Netflix batte Disney+: le visualizzazioni di Red Notice surclassano quelle di Shang-Chi

Venerdì scorso si è combattuto uno scontro decisamente acceso in materia di release streaming specie su Netflix e Disney+. Se quest’ultima, da una parte, aveva organizzato un vero e proprio Disney+ Day durante il quale regalare uno sguardo ai prossimi arrivi e festeggiare l’approdo nel catalogo di pellicole quali Jungle Cruise e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che insieme ad altre produzioni dei Marvel Studios è disponibile in formato IMAX Enhanced (ECCO TUTTI I DETTAGLI), dall’altra su Netflix arrivava Red Notice. Il film più costoso mai prodotto dal colosso di Los Gatos interpretato da tre delle star più celebri e amate del momento come The Rock, Gal Gadot e Ryan Reynolds.

E per quanto complicato possa essere avere dei numeri sicuri, attendibili e precisi in materia di visualizzazioni streaming, pare proprio che Red Notice abbia letteralmente surclassato Shang-Chi.

L’informazione ci arriva da Deadline che segnala i dati riportati da Samba TV (che, lo ricordiamo, tengono conto del territorio nordamericano e solo delle visualizzazioni effettuate sulle televisioni su sui è presente Samba TV). Stando alle metriche dell’APP, che comunque ragiona su cifre di larga portata, fra venerdì e domenica Red Notice di Netflix sarebbe stato visto in 4.2 milioni di abitazioni contro le 1.7 che hanno optato per Shang-Chi su Disney+. Va chiaramente specificato che Shang-Chi è anche uscito al cinema un paio di mesi fa dove ha ottenuto, a livello globale, un box office di 430 milioni, di cui 224 nei soli Stati Uniti (fonte: BOM). Red Notice, malgrado una release anticipata al cinema di una settimana, è un prodotto pensato per donare appeal al catalogo di Netflix e attirare nuovi abbonamenti.

Deadline specifica anche che il numero dichiarato da Samba per Red Notice proietta il film scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber davanti anche ad altre importanti pellicole che, con uscita ibrida o meno, hanno fatto da cassa di risonanza per le varie piattaforme streaming durante la pandemia. La sua tre giorni è superiore a quella di Mortal Kombat (3.8M), Wonder Woman 1984 (2.2M), Dune (1.9M). E batte anche il debutto su Prime di Tomorrow War (2.4M) e del film Pixar Soul (2.4M).

