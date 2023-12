Nicolas Cage si dice pronto a smettere di recitare. Attenzione però: la dichiarazione della star è riferita solo ed esclusivamente al cinema dato che, ha spiegato nel corso di un’intervista, intende esplorare nuovi formati con la sua arte.

L’a star’attore ha detto di non essere un grande divoratore di serie TV, ma di aver finalmente visto di recente Breaking Bad dopo essere stato convinto dal figlio. Definisce la creazione di Vince Gilligan come “magnifica” aggiungendo che è stato proprio grazie a essa che ha deciso di prendere in considerazione l’esplorazione del formato televisivo.

Voglio esplorare altri formati. Sono molto interessato allo streaming immersivo con la televisione e le produzioni episodiche. Ho visto quello che ora può essere fatto con i personaggi e il tempo che hanno per esprimersi. Ho visto Bryan Cranston fissare una valigia per un’ora in un episodio di Breaking Bad. Non abbiamo il tempo per fare cose del genere in un film, quindi forse la televisione è il mio prossimo e più indicato passo. Vedremo.

Poi aggiunge:

Dopo 45 anni di questo mestiere e dopo aver fatto oltre 100 film, sento di aver detto praticamente tutto quello che avevo da dire con il cinema. E mi piacerebbe concludere con una nota positiva e dire “Adios”. Potrei fare forse altri tre o quattro film prima di poterci arrivare, e poi spero di cambiare formato e passare a qualche altro modo di esprimere la mia recitazione. Avrei voluto concludere con una nota positiva, come Dream Scenario, ma ho degli altri contratti che devo rispettare, quindi vedremo cosa succede. Voglio dire, sarò molto severo e molto selettivo nel processo di scelta dei film in futuro.

