continua la promozione di(Il peso insostenibile di un gigantesco talento), il film in cui interpreta sé stesso che sta per uscire nei cinema statunitensi dopo essere stato acclamato dalla critica.

In un Ask me anything su Reddit, Nicolas Cage ha svelato che il cammeo in cui il regista dei nuovi Halloween David Gordon Green compare nei panni di sé stesso nel lungometraggio doveva inizialmente andare a un leggendario filmmaker con cui aveva collaborato in passato: parliamo di David Lynch con cui ha lavorato per Cuore selvaggio, uscito nel 1990.

Perché si è risolto tutto con un nulla di fatto? Colpa – manco a dirlo – del covid. La star racconta:

Avevo chiamato David Lynch mentre stavamo girando The Unbearable Weight of Massive Talent perché speravo potesse interpretare il ruolo del regista con cui sostengo l’audizione nel film, ma stava avvenendo tutto nel picco delle preoccupazioni del covid e non voleva lasciare la sua abitazione. Ma abbiamo trovato un bravissimo sostituto come David Gordon Green e, anzi, spero che possa lavorare di più anche come attore.

Cosa ne pensate del mancato cammeo di David Lynch di fianco a Nicolas Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!