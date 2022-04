è nato a Long Beach, nella California meridionale, il 7 gennaio 1964 come Nicolas Kim Coppola, figlio del professore August Coppola, fratello del regista Francis Ford Coppola, e della ballerina Joy Vogelsang.

Come noto però, l’attore è diventato celebre proprio con lo pseudonimo di Nicolas Cage adottato anni fa per tentare di affrancarsi dal pesante cognome che aveva. La scelta ricadde su Cage in quanto estimatore sia Luke Cage, il personaggio dei fumetti Marvel, che del musicista John Cage.

La star decise di cambiare nome dopo aver ottenuto una piccola parte nel cult anni ottanta Fuori di testa (Fast Times at Ridgemont High) uscito nel 1982. La pellicola era diretta da Amy Heckerling e scritta da Cameron Crowe e Nicolas Cage figurava creditato come Nicolas Coppola nei panni di un amico di Brad, il personaggio interpretato da Judge Reinhold.

In un video in cui risponde alle domande su di lui che più di frequente vengono ricercate su Google, il protagonista di Face/Off, Via da Las Vegas e The Rock è tornato a parlare di questa sua scelta professionale (e di vita):

Ho cambiato il mio nome perché, tempo fa, feci questo piccolo film intitolato Fast Times at Ridgemont High ed ero ancora Nicolas Coppola. La gente non la finiva di dire robe tipo “Mi piace l’odore di Nicolas al mattino” per colpa di Robert Duvall che, in Apocalypse Now, diceva la battuta “Mi piace l’odore del napalm al mattino”, mi rendeva complicato lavorare e mi sono detto che non avevo bisogno di una roba come quella. E l’ho cambiato in Cage. È una combinazione dei nomi di Luke Cage, che era un personaggio dei fumetti Marvel che mi piaceva molto, e di John Cage, il musicista avanguardista. Era molto esemplificativo di tutto quello che amavo già al tempo.

