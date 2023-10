Nightmare Before Christmas, col passare del tempo, è diventato uno dei più amati film d’animazione della Disney, ma inizialmente la pellicola di Henry Selick basata sui personaggi e la storia ideati da Tim Burton non venne associata direttamente al marchio principale della Casa di Topolino.

Tanto al cinema, quanto nelle prime edizioni in home video, Nightmare Before Christmas arrivò sotto l’etichetta della Touchstone, la sussidiaria della Walt Disney Company dedicata alla produzione di film pensati per gli adulti e non per i bambini.

Henry Selick, intervistato dal People Magazine, ha ricordato proprio questi timori iniziali avuti dalla major e come, nel tempo, la compagnia abbia cambiato idea:

Inizialmente c’era molto poco merchandising, ma poi la Disney si è resa conto che il film stava diventando popolare e ne ha tratto vantaggio. Infine, Disney lo ha inserito nella linea dei film Disney. All’inizio avevano paura che fosse troppo strano, che avrebbe danneggiato il loro marchio, ed è stato distribuito come un film Touchstone. Poi hanno abbracciato completamente e tanto che adesso ad Halloween nei parchi Disney la casa dei Fantasmi viene trasformata proprio a tema Nightmare Before Christmas. Non è qualcosa che è accaduta improvvisamente. C’è stato questo crescendo costante, e poi è aumentato molto.

