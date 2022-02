In rete sono approdati i character poster dei protagonisti di, pellicola di genere thriller in arrivo il prossimo 25 febbraio Hulu Original negli Stati Uniti in esclusiva su Hulu e a livello internazionale come film originale su Star all’interno di Disney+ e su Star+ in America Latina.

Potete vedere i poster qua sotto:

In No Exit, Havana Rose Liu (Mayday) debutta come protagonista nel ruolo di Darby, una giovane donna in viaggio per un’emergenza familiare che, bloccata da una bufera di neve, è costretta a trovare riparo in un’area di sosta autostradale con un gruppo di sconosciuti. Quando scopre una ragazza rapita in un furgone nel parcheggio, si lancia in una terrificante lotta tra la vita e la morte per scoprire chi sia il rapitore. Diretto da Damien Power (Killing Ground), da una sceneggiatura di Andrew Barrer & Gabriel Ferrari (Ant-Man and the Wasp) basata sul romanzo di Taylor Adams del 2017, e prodotta dal vincitore del PGA Award Scott Frank (La regina degli scacchi), il film è interpretato da Havana Rose Liu, Danny Ramirez (The Falcon and the Winter Soldier, Top Gun 2), David Rysdahl (Nine Days), Dale Dickey (Un gelido inverno), Mila Harris (Tyler Perry’s Young Dylan) e Dennis Haysbert (Atto di fede).

Giusto un paio di giorni fa vi abbiamo fatto vedere il video con cui la Casa di Topolino ha presentato la line-up di Disney+ con i titoli in arrivo sulla piattaforma nelle prossime settimane, da serie come Pam & Tommy, a film come The King’s Man di Matthew Vaughn e West Side Story di Steven Spielberg. Potete trovare maggiori informazioni in questo articolo.

Cosa ne pensate di questi poster di No Exit? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto all’articolo!

Potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Impawards