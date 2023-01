Nope: Jordan Peele rivela cosa rappresenta la misteriosa scarpa che appare durante il massacro di Gordy

Uno dei principali “enigmi” che rimangono irrisolti dopo la visione di Nope (LEGGI LA RECENSIONE) è presente nella scena del massacro messo in atto dallo scimpanzé Gordy. In questo passaggio, vediamo Jupe da piccolo mentre assiste alla furia dell’animale che sbrana diverse persone. All’improvviso, tra i cadaveri, appare una misteriosa scarpa che sta in piedi da sola, il cui significato non ci viene esplicitamente chiarito nel corso della storia. Ospite recentemente del podcast Happy Sad Confused, il regista Jordan Peele ha finalmente spiegato cosa rappresenta questo oggetto:

La scarpa rappresenta un momento di uscita da un trauma. Jupe si concentra su questa piccola scarpa, la scarpa di Mary Jo, che è finita in una situazione strana e precaria. E questo è il momento in cui si dissocia. Quindi la scarpa per me è essenzialmente, in un certo senso, l’inquadratura impossibile. È un momento impossibile.

Potete vedere l’intervento di Peele, insieme al direttore della fotografia Hoyte Van Hoytema, qui sotto:

Vi ricordiamo che Nope è uscito al cinema la scorsa estate. Il film riunisce Peele con il premio Oscar® Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar® Steven Yeun (Minari, Okja) nei panni dei residenti di una solitaria valle della California interna, testimoni di una scoperta inquietante e agghiacciante. Il cast di Nope include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate del significato della scarpa in Nope? Lasciate un commento!

FONTE: Youtube