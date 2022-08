Nope: Jordan Peele parla del significato della scena dello scimpanzé Gordy

Una scena particolarmente carica di tensione e densa di significato di Nope, il nuovo film di Jordan Peele da poco in sala, è quella con protagonista Gordy, lo scimpanzé star di una sitcom di finzione intitolata Gordy’s Home.

Il regista ne ha parlato in un’intervista con Empire spiegando che si tratta di una metafora dello “sfruttamento”:

Racconta dei sentimenti di furia, di rabbia verso l’industria. Temiamo Gordy, ma non lo odiamo. Trovo che il pubblico si sia ritrovato in una posizione interessante in questo senso.