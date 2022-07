Per il nuovo numero di Empire, Jordan Peele ha parlato di Nope, il nuovo film del regista di Noi e Scappa – Get Out.

Il regista ha parlato dello sviluppo della sua idea iniziale per il progetto:

Ho iniziato con l’idea di realizzare un film che facesse immergere gli spettatori nell’esperienza di trovarsi in presenza di un UFO. Poi ho deciso che volevo dare vita a uno spettacolo, a qualcosa che promuovesse la mia arte preferita e il modo che preferisco per viverla: il cinema. Mentre scrivevo la sceneggiatura ho iniziato ad indagare nella natura dello spettacolo e nella nostra dipendenza dallo spettacolo, nonché nella natura insidiosa dell’attenzione. Nope è la storia di tutto questo, ma anche il racconto di un fratello e una sorella che devono riallacciare i rapporti e guarire.

Ecco anche una nuova immagine:;

L’uscita statunitense è fissata al 22 luglio. Jordan Peele ha girato Nope in pellicola Kodak, impiegando pure il formato 65 mm in IMAX. Alla direzione della fotografia troviamo Hoyte van Hoytema (Interstellar, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer). Tra i protagonisti della storia troviamo Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun.

