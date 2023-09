The Nun 2, ora nelle sale (LEGGI LA RECENSIONE) vede il ritorno di Taissa Farmiga nei panni di Suor Irene. Ospite recentemente del podcast Happy Sad Confused, l’attrice ha raccontato di essere molto soddisfatta del suo lavoro per lo spin-off di The Conjuring:

Adoro The Nun [ride]. Voglio dire, ho amato l’intera esperienza. Penso che sia una delle performance che, quando l’ho guardata per la prima volta, mi ha reso sinceramente felice del lavoro che ho fatto, ho visto tutto il mio lavoro di preparazione e tutto ciò che è stato fatto nella mia performance. Sono molto severa con me stessa, sono una perfezionista, non è una cosa facile da dire per me. E mi ha fatto sentire così bene vedere che qualcosa è venuto fuori nel modo in cui, si avvicina a ciò che si immagina.

L’attrice rivela inoltre che durante la lavorazione del film ha avuto problemi di salute:

Devo anche dire che in quel periodo, per circa due anni e mezzo, tra l’inizio delle riprese e la prima del film, ho avuto a che fare con problemi di salute e quando il film è uscito ho scoperto di avere un parassita nel sangue. Mi sentivo così emotivamente svuotata, non avevo più nulla da dare fisicamente, ero così debole e stanca. Ma è stato in quel periodo che c’è stata la premiere, ed ero così felice, è stato buffo pensare che ero così eccitata per questa cosa. Ricordo che vivevo a Hollywood Hills, vicino al Boulevard Franklin e Cahuenga, a Los Angeles, e c’era un muro su cui erano affisse tutte le locandine dei film e un giorno siamo passati di lì e c’era metà della mia faccia su ogni singola locandina. E ovviamente, vai lì e ti fai i selfie. Quando si è così immersi nelle cose personali, si dimentica che il mondo continua ad andare avanti, anche se stavo lavorando su questo. The Nun è stata una delle mie esperienze più belle in assoluto, dalle riprese all’attività stampa.

