Negli ultimi mesi si è ritornato a parlare del franchise di Ocean’s Eleven dopo la notizia dell’arrivo di uno spin-off prequel con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling.

Uscito nel 2001 e diretto da Steven Soderbegh, il film ha avuto due sequel (nel 2004 e nel 2007) diretti sempre dallo stesso regista. Nel 2018 invece è uscito uno spin-off tutto al femminile con protagonista Sandra Bullock.

Già era stato chiesto a Soderbergh se avesse intenzione di tornare alla regia di un nuovo Ocean’s e lui aveva rifiutato, ora il regista spiega a Variety le sue ragioni:

Dopo che abbiamo fatto il terzo film ho sentito che la serie per me era conclusa. Quando lo studio mi ha chiesto se fossi interessato a continuare il franchise ho detto di no, perché sentivo che per me non era un passo avanti. Sto cercando qualcos’altro.